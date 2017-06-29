«Мосметрострой» и «РЖД» помогут Вьетнаму построить метрополитен — Путин

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Москва, 29 июня. Российские компании «Мосметрострой» и «РЖД» готовы помочь коллегам из Вьетнама построить метрополитен в Ханое и Хошимине, а также модернизировать местную железную дорогу, заявил глава государства Владимир Путин.

Сегодня президент Владимир Путин принял в Москве вьетнамского лидера Чан Дай Куанга. По итогам переговоров был сделан ряд заявлений.

«Мосметрострой» и «Российские железные дороги» готовы подключиться к строительству метрополитена в Ханое и Хошимине, а также к модернизации вьетнамской железнодорожной сети», — сказал российский президент.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин заявил о решении принять участие в саммите стран АТЭС, а также предложил Чан Дай Куангу провести перекрестный год России и Вьетнама. Сегодня вечером глава государства встретится с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером, который прибыл в российскую столицу на научно-экспертный форум «Примаковские чтения».