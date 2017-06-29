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Йеменский «Освенцим»: США закрывают глаза на нечеловеческие пытки в секретных лагерях
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    Йеменский «Освенцим»: США закрывают глаза на нечеловеческие пытки в секретных лагерях

    17:30  29 Июня 2017
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    Йеменский «Освенцим»: США закрывают глаза на нечеловеческие пытки в секретных лагерях

    Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Is the US Backing Secret Torture Camps in Yemen? («Поддерживают ли США секретные пыточные лагеря в Йемене?»), опубликованной информационно-аналитическим ресурсом care2.com.

    Несмотря на то, что освещению ситуации в Йемене уделено не так много внимания, как в случае с Сирией и Ираком, прошло два года с тех пор как эта страна оказалась вовлеченной в бурную и дорогостоящую гражданскую войну. К сожалению, нет никаких указаний на то, что конфликт завершится в ближайшем будущем.

    Оценки погибших значительно разнятся: большинство, видимо, сходится во мнении о том, что до января этого года там погибло более 10 тысяч человек. Теперь население Йемена переживает голод, а также массовые вспышки таких заболеваний, как холера.

    Прошлой осенью США стали открыто принимать участие в йеменской гражданской войне после нападения повстанцев на военно-морской эсминец США.

    С тех пор роль Соединенные Штаты в этом так и не была четко обозначена. Однако, принимая во внимание широко обсуждаемое недавно неумелое проведение военной американской операции, военные силы США далеко не бездействуют в Йемене.

    Хотя туманные цели американской операции были описаны как антитеррористические, доклад, представленный Associated Press и Human Rights Watch, позволяет глубже увидеть суть действий США в Йемене.

    Прошлой осенью США стали открыто принимать участие в йеменской гражданской войне

    Согласно немногочисленным интервью, союзники США в Йемене, так называемые проправительственные силы, наряду с Объединенными Арабскими Эмиратами управляют секретными лагерями пыток, и, по крайней мере, 18 из них сейчас используются.

    Ужасающие свидетельства описывают заключенных, содержащихся в течение нескольких месяцев под стражей без предъявления обвинений, без достаточного количества пищи. Люди содержатся в полной антисанитарии и вынуждены спать в тесных клетках друг на друге. Иногда заключенные вынуждены выносить пытки. Однако это далеко не худшее в обращении к ним.

    Вдобавок к традиционным методам пыток, таким как избиение, заключенные были подвергнуты сексуальному насилию со стороны своих похитителей. Некоторые заключенные вспоминают, как их за руки и за ноги привязывали к вертелу и крутили над горящим пламенем. Другие вспоминали, как их закрывали в металлическом контейнере, под которым зажигался огонь, чтобы эти контейнеры заполнял дым.

    Издевательства были столь ужасными, что многие отчаявшиеся заключенные пытались покончить с собой. В одном случае человек даже пытался задушить себя при помощи наручников, которые были надеты на него.

    В одном случае человек даже пытался задушить себя при помощи наручников

    Как вовлечены в это США? Подлинная степень участия не ясна, однако США, по крайней мере, почти наверняка знают о пытках, совершаемых их союзниками из ОАЭ.

    Существуют заявления, согласно которым должностные лица США находились на месте и едва ли могли не слышать крики, доносящиеся из камер пыток.

    В ответ на эти заявления некоторые сенаторы США, в числе которых были Джон Маккейн, Джек Рид и Патрик Лихи, высказали свои опасения. Они попросили министра обороны Джеймса Мэттиса провести расследование данных сообщений.

    Пытки, описанные выше, представляют собой грубое нарушение международного права. Хотя американские должностные лица категорически отрицали свою малейшую осведомленность об этих пытках, навряд ли было бы удивительным, если бы обратное оказалось правдой.

    Наряду с многочисленными решительными обещаниями Дональда Трампа, сделанными во время его предвыборной кампании, было обещание уделить больше внимания секретным тюрьмам (а соответственно и пыткам в них), чего не делалось во время президентства Барака Обамы.

    Дональд Трамп обещал уделить больше внимания секретным тюрьмам

    Даже если моралью можно пренебречь до некоторой степени, пытки — неэффективный метод. Этому существуют научные подтверждения.

    Конечно, пытки могут мотивировать заключенного говорить. К сожалению, в большинстве случаев это связано с тем, что следователю рассказывается то, что он, следователь, хочет. В конечном итоге это может привести к получению бесполезной, если не вводящей в заблуждение, информации. Наверное, в той же степени негативно это скажется и на моральном облике борцов с «Аль-Каидой» и «Исламским государством»* (ИГИЛ*, ИГ*, арабское — ДАИШ; обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ), и даже поспособствует им в вербовке.

    Министр обороны Джеймс Мэттис выступал в прошлом против пыток. Учитывая нынешнюю ситуацию в Йемене, он несет ответственность за расследование подобных заявлений и проведение необходимых мероприятий, чтобы подобные действия в отношении заключенных и пленников никогда не повторялись. Если Мэттис не может сделать этого, тогда его авторитет как главы Пентагона пострадает: или из-за тревожной неискренности, или из-за отсутствия должных действий. 

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #сирия #обама #трамп #игил #ирак #оаэ #йемен #аль-каида #мэттис #маккейн #рид #пытки
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