Государство без долгов: Россия избавилась от заемного наследия СССР

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Внешний госдолг России сократился на 5,2% за первые пять месяцев этого года и составил 48,6 миллиарда долларов. Информация об этом содержится в докладе Счетной палаты. При этом наша страна выплатила все непогашенные долги по обязательствам бывшего СССР. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Еще в марте Россия подписала соглашение с Боснией и Герцеговиной о выплате последнего долга по обязательствам СССР, обещаясь выплатить Сараево чуть больше 125 миллионов долларов. Советский долг при этом носил безналичный характер и образовался в конце 1980-х годов из-за падения цен на нефть. Ее, как известно, Советский Союз поставлял по бартеру, меняя на промышленное оборудование и потребительские товары.

После того, как Союз распался на ряд государств, нужно было решить вопросы долга. И Москва взвалила эту ношу на себя. Начиная с 2000 годов, когда был отдан долг царской семьи Парижу, Россия платит по старым счетам. Окончательно советское наследие отомрет в 2025 году, когда в Южную Корею уйдут последние 300 миллионов долларов.

«Российская Федерация и без обязательств СССР тоже имеет долги. Они не очень большие по отношению к ВВП, но все равно присутствуют. Советские долги часто подвергались реструктуризации, и эта тема перестала играть, она полностью закрыта. В 2000 году состоялся обмен российских долговых бумаг на еврооблигации, некоторые из них до сих пор в обращении. Можно сказать, что где-то советский долг торгуется. А так история закончена, и проблемное наследие СССР в виде долговых обязательств уходит», — комментирует для ФАН экономист, директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев.

Интересно, что для международного статуса важно, чтобы Россия расплатилась по долгам Советского Союза. При этом Москва сама часто прощала долги. Например, таким странам, как Алжир, Вьетнам или Киргизия.

«От негатива СССР избавились, но суммы там были не очень большие. Это больше формальный процесс. Такие маленькие суммы не могут повлиять на статус России как кредитозаемщика. Рейтинг и так занижен — из-за политики. Есть Парижский клуб стран-кредиторов, куда мы входим и где было много списаний. Плюс бывают безнадежные долги — вроде Ирака. Ясно, что Багдад их никогда не выплатит. Бывают истории, завязанные с политикой, как в случае с Киргизией, которая является членом Евразийского союза и с которой мало что можно взять. Каждый случай индивидуален», — добавляет Разуваев.

По словам некоторых экспертов, Россия прощала долги, ориентируясь и на другие договоренности — не финансового, но организационного характера, которые могли не войти в официальную часть заключения.