Владимирская чиновница в перепалке с жителями Собинки похвасталась своим IQ
Собинка, 29 июня. Заместитель департамента здравоохранения Владимирской области Елена Овчинникова оказалась в центре скандала после того, как вступила в словесную перепалку с жителями города Собинка на выездном заседании.
Во время мероприятия глава департамента неожиданно покинул заседание, чем привел в ярость присутствующих в зале собинцев. В ответ на возмущения Овчинникова призвала к тишине и заявила, что у нее IQ выше, чем у местных жителей, передает «Ридус».
«Вы знаете, я не буду вас перекрикивать. IQ у меня немножко повыше, чем ваш. Если вам че-то не нравится, пожалуйста — уходите. Поэтому спокойно сидите и слушайте меня. Если у вас эмоциональное возбуждение — это ваши проблемы», — отметила она.