Владимирская чиновница в перепалке с жителями Собинки похвасталась своим IQ

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Собинка, 29 июня. Заместитель департамента здравоохранения Владимирской области Елена Овчинникова оказалась в центре скандала после того, как вступила в словесную перепалку с жителями города Собинка на выездном заседании.

Во время мероприятия глава департамента неожиданно покинул заседание, чем привел в ярость присутствующих в зале собинцев. В ответ на возмущения Овчинникова призвала к тишине и заявила, что у нее IQ выше, чем у местных жителей, передает «Ридус».