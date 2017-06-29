Геологи научились предсказывать извержения вулканов

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Нью-Йорк, 29 июня. Американские ученые открыли новый способ прогнозировать извержения вулканов с максимально высокой точностью.

Для определения давления внутри вулкана была использована интерферометрия сейсмического шума. В ходе изучения вулканической активности эксперты пришли к выводу, что количество энергии, скорость ее движения и другие параметры влияют друг на друга.

Для изучения вулканической активности ученые выбрали один из самых известных вулканов, расположенный на Гавайях. Начиная с прошлого века, вулкан Lauea постоянно меняет свои размеры и извергается.

Индикатором извержения может быть магма, которая вызывает микроскопические землетрясения, не регистрируемые даже наземными станциями.

Сейчас ученые формируют окончательную математическую модель, в помощью которой в будущем будет написана программа по поиску микроземлятресений и прогнозированию извержений вулканов.