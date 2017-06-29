Аксенов отреагировал на заявление Порошенко о «новом статусе» Крыма​

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Симферополь, 29 июня. Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал заявление украинского президента Петра Порошенко об изменении статуса полуострова в Конституции, отметив, что Киев постоянно вбрасывает информационные поводы.

Киев считает, что по теме Крыма нужно предъявлять какие-то «перемоги», однако реально на статус российского полуострова заявления Петра Порошенко не повлияют. Таким образом глава республики Сергей Аксенов прокомментировал слова украинского президента.

«Это чисто ритуальное действие, вполне в духе киевского режима. Сегодня в Киеве говорят, что «работают по статусу Крыма», завтра объявят, что изменили статус, ну и что?», — сказал он.

Аксенов считает, что если власти Киева не будут создавать информационный шум по Крыму, то лишатся денег западных спонсоров, к тому же, украинцы «начнут задавать опасные вопросы». По мнению главы Крыма, действующее украинского руководство занимается «политическим шаманством», поскольку попрали закон и развязали гражданскую войну