В Совфеде предложили Порошенко «уши от мертвого осла» вместо Крыма

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Симферополь, 29 июня. Проект об изменении статуса Крымского полуострова направлен на пиар президента Украины Петра Порошенко. Так считает член Совета Федерации России Ольга Ковитиди.

Политик напомнила о том, что Крым является многонациональной территорией.

«Порошенко от этого может получить только как от мертвого осла уши. Он должен понимать, что Крым является субъектом РФ, поэтому никаких правовых последствий это не влечет», — цитирует слова сенатора издание «Говорит Москва».

Напомним, ранее стало известно о том, что президент Украины Петр Порошенко поручил подготовить проект изменений статуса Крыма.