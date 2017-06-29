Житель Урала выбивает из коллекторов 11 млн рублей

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Екатеринбург, 29 июля. Житель Екатеринбурга потребовал признать банкротом коллекторскую фирму «Неон», задолжавшую ему 11 миллионов рублей.

С 2013 по 2014 годы Валерий Климов дал «Неону» в долг более 6 млн рублей. Деньги он переводил со счета своего ИП, хотя формально был и остается учредителем ООО, 50% акций компании.

Вовремя рассчитаться с долгов компания не успела, в итоге набежали проценты и сумма задолженности выросла до 11 млн рублей. В конце 2016 года Арбитражный суд обязал ООО вернуть деньги Климову. Теперь предприниматель добивается ареста имущества коллекторов и признания фирму банкротом.

По данным «Ура.ру», заявление Климова об этом поступило в арбитражный суд Свердловской области, но к рассмотрению еще не принято.

