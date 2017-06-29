Ирак: курды заметили вертолеты ВВС США около Хавиджи

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Хавиджа, 29 июня. Иракские войска и силы пешмерга намерены начать контртеррористическую операцию в провинции Киркук.

Источники в курдском ополчении сообщили, что в районе иракской Хавиджи, занятой боевиками террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России), была замечена группа из семи американских вертолетов.

7 #US helicopters landed in #ISIS controlled areas in #Hawija south of Kirkuk, near Peshmerga positions & after an hour headed toward Erbil. pic.twitter.com/pT3izXwAvu — Iraqi Day ???????? (@iraqi_day) June 29, 2017

Отмечается, что иракское командование стягивает силы к провинции Киркук для начала полномасштабной антитеррористической операции. Накануне ВВС Ирака разбросали над городом тысячи листовок с призывом к местным жителям не покидать в ближайшее время дома и не подходить к объектам террористов.

* Организация запрещена на территории РФ.