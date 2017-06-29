Ирак: курды заметили вертолеты ВВС США около Хавиджи
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Хавиджа, 29 июня. Иракские войска и силы пешмерга намерены начать контртеррористическую операцию в провинции Киркук.
Источники в курдском ополчении сообщили, что в районе иракской Хавиджи, занятой боевиками террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России), была замечена группа из семи американских вертолетов.
Отмечается, что иракское командование стягивает силы к провинции Киркук для начала полномасштабной антитеррористической операции. Накануне ВВС Ирака разбросали над городом тысячи листовок с призывом к местным жителям не покидать в ближайшее время дома и не подходить к объектам террористов.
* Организация запрещена на территории РФ.