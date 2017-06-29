В Киеве объявили об отсутствии прогресса в деле Шеремета

В Избранное

Киев, 29 июня. Серьезного прогресса в расследовании дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в Киеве, на сегодняшний день не наблюдается. С заявлением об этом выступил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

В интервью журналистам он не стал раскрывать подробности хода расследования, но выразил сожаление отсутствием каких-либо существенных подвижек.

Напомним, ранее Луценко признавал, что следствие не изъяло запись с камеры наружного наблюдения, чем, по словам генпрокурора, допустило серьезную ошибку. А в начале этого месяца украинский президент Петр Порошенко потребовал публичного отчета о расследовании громкого убийства.

Оно произошло 20 июня 2016 года. Автомобиль, в котором находился журналист, взорвался в центре Киева.