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    В Киеве объявили об отсутствии прогресса в деле Шеремета

    16:24  29 Июня 2017
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    В Киеве объявили об отсутствии прогресса в деле Шеремета

    Киев, 29 июня. Серьезного прогресса в расследовании дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в Киеве, на сегодняшний день не наблюдается. С заявлением об этом выступил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

    В интервью журналистам он не стал раскрывать подробности хода расследования, но выразил сожаление отсутствием каких-либо существенных подвижек.

    В Киеве объявили об отсутствии прогресса в деле Шеремета

    Напомним, ранее Луценко признавал, что следствие не изъяло запись с камеры наружного наблюдения, чем, по словам генпрокурора, допустило серьезную ошибку. А в начале этого месяца украинский президент Петр Порошенко потребовал публичного отчета о расследовании громкого убийства.

    Оно произошло 20 июня 2016 года. Автомобиль, в котором находился журналист, взорвался в центре Киева.  

    Автор: Кира Мирова
    #порошенко #луценко #шеремет
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