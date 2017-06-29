Завтрак с 25-летней заместительницей Авакова ушел с молотка за $382

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Киев, 29 июня. Неназванный участок благотворительного аукциона выиграл лот на завтрак с заместителем министра внутренних дел Украины Анастасией Деевой. За возможность провести время вместе с 25-летней чиновницей он отдал 10 тыс. гривен (382 доллара). Об этом сообщается на странице электронной площадки государственных публичных закупок ProZorro в Facebook.

Ранее сообщалось, что некто купил завтрак с Деевой за 11 млн гривен, однако позже выяснилось, что произошла ошибка, и участник аукциона отказался от участия.