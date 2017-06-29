Песков переадресовал следователям вопрос о дальнейшем расследовании убийства Немцова

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Москва, 29 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал следственным органам вопрос о том, поставлена ли точка в деле об убийстве политика Бориса Немцова после обвинительного вердикта присяжных.

«Это надо обращаться к нашим следственным органам, это не вопрос Кремля», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Пескова, вопрос о продолжении расследования этого преступления находится в компетенции следственных органов.

Напомним, в четверг присяжные признали всех пятерых фигурантов дела об убийстве Немцова, включая предполагаемого киллера Заура Дадаева, виновными.