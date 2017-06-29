Пьяный немец облил полицейского «Кока-Колой» на матче в Москве

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Москва, 29 июня. Футбольный болельщик из ФРГ, ударивший стража порядка бутылкой и выливший на его форму «Кока-Колу» в Москве, стал фигурантом уголовного дела.

Во время товарищеского матча Россия-Чили, проходившего в Москве 9 июня, уроженец Дрездена, который вел себя вызывающе, отказался покидать арену ЦСКА. Известно, что немец находился в нетрезвом состоянии, когда правоохранительные органы, взяв болельщика под руки, попытались вывести его со стадиона.

Однако футбольный фанат вырвался и ударил сержанта полиции бутылкой из-под «Кока-Колы» по лицу, а затем вылил остатки безалкоголки на форму стража порядка. По данным источника ТАСС, в отношении немца возбуждено уголовное дело о мелком хулиганстве.