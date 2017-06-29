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Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве Немцова
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    Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве Немцова

    16:07  29 Июня 2017  /обновлено: 16:33  29 Июня 2017
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    Присяжные признали всех фигурантов дела об убийстве Немцова виновными

    Москва, 29 июня. Присяжные признали всех пятерых фигурантов дела об убийстве политика Бориса Немцова, включая предполагаемого киллера Заура Дадаева, виновными.

    Решение присяжных было оглашено в четверг в Московском окружном военном суде. Коллегия не сочла никого из фигурантов уголовного дела заслуживающими снисхождения. Виновными в совершении преступления признаны Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев.

    Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве Немцова

    Борис Немцов был убит ночью 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. По версии следствия, преступление было тщательно спланировано, а его организаторы знали о маршруте движения жертвы.

    Автор: Борис Любимов
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