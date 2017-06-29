Присяжные признали всех фигурантов дела об убийстве Немцова виновными

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Москва, 29 июня. Присяжные признали всех пятерых фигурантов дела об убийстве политика Бориса Немцова, включая предполагаемого киллера Заура Дадаева, виновными.

Решение присяжных было оглашено в четверг в Московском окружном военном суде. Коллегия не сочла никого из фигурантов уголовного дела заслуживающими снисхождения. Виновными в совершении преступления признаны Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев.

Борис Немцов был убит ночью 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. По версии следствия, преступление было тщательно спланировано, а его организаторы знали о маршруте движения жертвы.