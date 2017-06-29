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Донбасс: военные ДНР рассказали, как ВСУ обстреляли мирных жителей в Старомихайловке
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    Донбасс: военные ДНР рассказали, как ВСУ обстреляли мирных жителей в Старомихайловке

    16:16  29 Июня 2017
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    Донбасс: военные ДНР рассказали, как ВСУ обстреляли мирных жителей в Старомихайловке

    Старомихайловка, 29 июня. В ходе обстрела поселка Старомихайловка в Донбассе со стороны ВСУ погиб мирный житель и сгорело два дома, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Обстрел велся из минометов калибром 120 мм и орудия БМП. Как сообщают в командовании ВС ДНР, обстрел был связан с провокацией, которая была спланирована при участии замначальника полиции Донецкой области и реализована силами первого батальона 72 бригады ВСУ, в состав которой входят каратели «Правого сектора»*.

    Донбасс: военные ДНР рассказали, как ВСУ обстреляли мирных жителей в Старомихайловке

    «Сосед возвращался с работы. Как только начался обстрел, он оставил велосипед и побежал в ближайшее укрытие. Лег на коленки, прикрылся, а рядом легли две 120-е мины. Одна из них попала в дерево, и его посекло осколками. Следующий снаряд лег в дом. К счастью, там никто не живет, но хозяева иногда приезжают посмотреть на его состояние – теперь дом сгорел полностью», — рассказывает военнослужащий ВС ДНР.

    По его словам, сначала украинские солдаты вели огонь по позициям вооруженных сил республики, а затем запустили беспилотник. То есть, по факту, украинские силовики четко видели, что потом они начали обстреливать мирные кварталы поселка, но это их не остановило.

    Военнослужащий рассказал о том, что ВСУ в этом участке часто применяют самоходный миномет «Василек» — его особенность заключается в том, что он стреляет сразу несколькими минами.

    Донбасс: военные ДНР рассказали, как ВСУ обстреляли мирных жителей в Старомихайловке

    «Они отстреливают по три-четыре кассеты и меняют место позиций. То есть, по 12 мин за 30 секунд выкидывает. Страшная штука. Они поначалу стреляли 82-ми минами на подавление, чтобы никто у нас не вылазил из окопов и не стреляли по беспилотнику. И потом они стреляли из БМП», — закончил свой рассказ боец.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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