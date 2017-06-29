ЛНР: огнем ВСУ разрушен жилой дом в поселке Знаменка

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Луганск, 29 июня. Представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе зафиксировали последствия артиллерийского удара ВСУ по жилым домам в поселке Знаменка Славяносербского района Луганской народной республики. Об этом заявил официальный предстваитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он пояснил, что в результате обстрела пострадали мирные жители, а также был разрушен частный жилой дом. В ходе обстрела украинские силовики использовали минометы калибра 82-мм.

Марочко также добавил, что за минувшие сутки подразделения ВСУ девять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Под удрами украинской артиллерии оказались семь населенных пунктов Луганской народной республики.

Ранее в министерстве безопасности ЛНР сообщили, что украинские силовики готовят серию покушений на сотрудников ОБСЕ, передает URA.RU.