Первые электробусы появятся в Москве в 2018 году

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Москва, 29 июня. Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов заявил, что электробусы появятся в столице уже в следующем году.

Заммэра отметил, что согласно требованиям законодательства новый вид транспорта должен быть сделан в России. Ликсутов подчеркнул, что по требованию мэра Москвы Сергея Собянина электробусы должны появиться на столичных дорогах уже в 2018 году, пишет «Вечерняя Москва».

Московские власти протестировали электробус производства компании КамАЗ, а также машину от предприятия ГАЗ. В планах проверить на дороге транспортное средство от китайских производителей. В данный момент идет тестирование электробуса производства Финляндии.