«Халифат» ИГ падет до конца 2017 года — прогноз

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Лондон, 29 июня. По мнению авторов доклада, представленного аналитической группой Conflict Monitor, к настоящему моменту террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) потеряла до 80% своих доходов и до 60% территории, принадлежавшей «халифату» на пике его активности. Уже до конца года эксперты ожидают окончательного распада террористического исламского «халифата» и образование изолированных менее крупных районов террористических действий.

«Остающаяся структура ИГ* с большой вероятностью распадется до конца этого года, сохранившись лишь в единичных изолированных городских районах, контроль правительственных сил над которыми в конечном итоге будет восстановлен в 2018 году», — приводится в документе заявление главного аналитика по Ближнему Востоку экспертной организации IHS Markit Коламба Страка.

В настоящий момент группировка стремительно теряет источники своих доходов и, соответственно, не может продолжать войну на том же уровне, что раньше, поэтому следует ожидать, что военные операции группировки стихнут.

Впрочем, это не означает безопасности — по мере того, как «халифат» «Исламского государства»* будет рушиться, его террористическая активность будет расти — материальные потери вынудят сторонников ИГ активизировать террористические ячейки за рубежом.

* Организация запрещена на территории РФ.