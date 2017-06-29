Сирия: САА приближается к осажденному городу со стороны границы с Ираком
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Дейр эз-Зор, 29 июня. Правительственные войска Сирии продвигаются в восточном направлении от Хомса.
Командование Сирийской арабской армии отмечает, что союзной группировке сил удалось значительно продвинуться в направлении осажденного боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) города Дейр эз-Зора.
Авиация нанесла серию ударов по нефтяному месторождению Хамар, на территории которого расположены позиции «Исламского государства»*.
Ранее сообщалось, что руководство «Халифата» решило полностью сменить комсостав группировки, действующей в Дейр эз-Зоре.
* Организация запрещена на территории РФ.