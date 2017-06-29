Меркель запретила Эрдогану выступать на саммите G20 в Гамбурге

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Берлин, 29 июня. Власти Германии отказали президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в возможности выступить перед соотечественниками в Гамбурге, куда он приедет на следующей неделе для участия в саммите «Большой двадцатки». Такое заявление сделал в четверг министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.

«Мы сообщили властям Турции, что считаем такое выступление в Германии невозможным. Конституционное законодательство позволяет нам принять такое решение», — отметил он.

Габриэль подчеркнул, что канцлер Германии Ангела Меркель одобрила этот запрет.