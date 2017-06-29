Хворостовский не выйдет на сцену Венской оперы в новом сезоне из-за тяжелой болезни

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Вена, 29 июня. Новый сезон в Венской опере пройдет без Дмитрия Хворостовского. Российский оперный певец отменил свои выступления. Известие об этом уже получили в австрийском театре.

График оказался сорван из-за тяжелой болезни Хворостовского. Об этом сообщает ТАСС. В опере с пониманием отнеслись к отмене выступлений и выразили слова поддержки певцу и его семье.

Российский артист должен был выступить перед австрийской публикой осенью этого года, а также весной следующего в постановках «Бал-маскарад», «Риголетто» и «Отелло».

Добавим, что два года назад врачи обнаружили у Хворостовского опухоль головного мозга.