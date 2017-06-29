Новость о кибератаке на «Газпрома» оказалась уткой западных СМИ

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Москва, 29 июня. Сообщение о кибератаке на IT-системы «Газпрома» не соответствуют действительности. Об этом ФАН сообщил источник в российской энергетической компании.

Ранее информацию о том, что компьютеры «Газпрома» якобы заражены вирусом-вымогателем Petya, распространило агентство Reuters. При этом в фейковом сообщении о киберпреступлении не сообщалось никаких деталей.

В частности, сколько именно компьютеров холдинга заражены, а также когда именно была зафиксирована атака.

