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Освобождены активисты, задержанные на фабрике обуви Иванки Трамп в Китае
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    Освобождены активисты, задержанные на фабрике обуви Иванки Трамп в Китае

    16:28  29 Июня 2017
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    Освобождены активисты, задержанные на фабрике обуви Иванки Трамп в Китае

    Пекин, 29 июня. В Китае были освобождены три активиста, которые в тайне расследовали нарушения на предприятии, производящем обувь для бренда дочери американского президента Дональда Трампа Иванки.

    Как стало известно, задержанные были выпущены на свободу под залог. Как сообщил журналистам профессор права Нью-Йоркского университета и эксперта в области прав человека Китая Джером Коэн, будущее этих людей пока неизвестно. По его мнению, это будет зависеть от дальнейшего поведения активистов, передает АиФ.

    Освобождены активисты, задержанные на фабрике обуви Иванки Трамп в Китае

    Напомним, в мае американская правозащитная организация China Labor Watch объявила об аресте своего активиста, тайно проводившего изучение условий на фабрике обуви, принадлежащей бренду Иванки Трамп. Та же участь постигла и еще двух активистов организации.
     

    Автор: Тимур Румянцев
    #трамп #китай
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