ДНР: ВСУ снова нарушили «хлебное перемирие», обстреляв Васильевку

В Избранное

Донецк, 29 июня. Киевские силовики выпустили 10 артснарядов крупного калибра по населенному пункту Васильевка в ДНР, сообщили в оборонном ведомстве республики.

ВСУ снова нарушили «хлебное перемирие», установленное с 24 июня по 31 августа, обстреляв населенный пункт Ясиноватинского района ДНР. По данным оборонного ведомства республики киевские силовики открыли огонь по Васильевке около 15-00, выпустив порядка 10 артиллерийских снарядов. Ранее в ДНР заявили, что накануне бойцы «Правого сектора»* обстреляли два населенных пункта в Донбассе, подконтрольные властям республики и Киеву, чтобы спровоцировать ответный огонь.

* Организация запрещена на территории РФ.