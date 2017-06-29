EBU — за деньги: ради рекламного рынка России руководство «Евровидения» оштрафовало Украину

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Европейский вещательный союз (EBU) оштрафовал Национальную общественную телерадиокомпанию Украины за запрет российской конкурсантке Юлии Самойловой участвовать в песенном конкурсе «Евровидение-2017». Российский политик, депутат Госдумы VII созыва, член партии «Единая Россия» Виталий Милонов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, что несмотря на заявления EBU, он сомневается в серьезности его намерений.

«Европейский истеблишмент пытается сохранить лицо и грозит пальцем Киеву за нарушение прав человека и нарушение международных обязательств, которые власти «незалежной» на себя взяли. Тогда Украина получила множество бенефитов от Европейского союза. Я все же не верю, что штраф будет серьезным и кто-то вообще увидит эти деньги, это игра на публику, — комментирует для ФАН Виталий Милонов. — Решение не пускать Юлию Самойлову было принято на самом высшем уровне. Не секрет, что СБУ напрямую подчиняется Петру Порошенко, который питается с руки европейских олигархов и руководителей».

При этом депутат уверен, что штраф — это попытка повлиять на Россию, чтобы мы не предпринимали дальнейших шагов в ситуации с Самойловой, которой киевские власти запретили въезд в страну накануне конкурса.

Ранее EBU опубликовал заявление к котором отмечается, что «действия властей Украины отвлекли внимание зрителей от самого соревнования». «Оргкомитет конкурса рекомендовал выписать Национальной общественной телерадиокомпании Украины значительный штраф», — подчеркивается в документе.

Председатель телерадиокомпании Зураб Аласания на своей странице в Facebook написал следующее: «Похоже, нас все-таки ждут санкции за «необеспечение участия в «Евровидении-2017» участницы от России Юлии Самойловой». Позднее Аласания заявил, что штраф «может составить до 200 тысяч евро, но Киев будет его оспаривать».

Очень странно, что Европейский вещательный союз лишь сейчас спохватился и наложил на украинскую телерадиокомпанию штрафные санкции, прописанные в правилах конкурса. Еще в процессе подготовки «Евровидения-2017» руководство EBU, узнав, что официальный Киев грозится не пустить любого конкурсанта из России, заявило, что власти Украины не имеют на это права.

«Они спохватились с наказаниями и штрафами, потому что конкурс продолжается, он будет в следующем году. В этом году Россия абсолютно правильно отказалась от трансляции. Из-за этого у «Евровидения» колоссально упали рекламные сборы, конкурс стал не интересен. Я думаю, что их прибыль или сошла на нет, или они ушли в минус. Без русского экрана, без 140 миллионов жителей России, никому это «Евровидение» не нужно. Никому не интересен рекламный рынок Румынии: корм для ослят и смазку для новой брички там продадут и так. Это не те рекламодатели. Большой рынок с покупательной способностью — это русский рынок, — подчеркивает депутат Госдумы Милонов. — На Украине рекламировать нечего, разве что продукты, которые производит их президент. Без русского рекламодателя можно сразу закрывать эту богадельню. Чем быстрее она закроется, тем лучше».

Несмотря на то, что Украине все же придется заплатить штраф, вопрос о совместном будущем России и «Евровидения» давно повис в воздухе.

«Дружба России и EBU неискренняя, — говорит Милонов. — Мы участвуем в конкурсе ради солидарности и дружбы народов. А для них мы дойное стадо рекламного пространства. Если бы Европейский вещательный союз хотел бы что-то сделать, то он бы цыкнул на Порошенко, а тот бы, сверкая копытцами, надев кокошник, сам бы побежал встречать нашу конкурсантку. Но было принято политическое решение, и в Европе о нем знали. Теперь они пытаются возместить свои финансовые потери, поскольку им нужен российский экран. Будем ли мы продолжать участие в этом унизительном для нас сборище? Надеюсь, что нет».

Напомним, что российская конкурсантка Юлия Самойлова должна была выступить на «Евровидении-2017» с песней Flame Is Burning. После выступления девушки в Крыму Служба безопасности Украины запретила ей въезд на территорию «незалежной». А сам гарант украинской конституции Петр Порошенко сообщил, что не передумает насчет российской участницы ни при каких обстоятельствах.

EBU предлагал Москве сменить участника или транслировать конкурс через спутник, но Первый канал отказался от любого вида трансляции.