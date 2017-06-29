Стоун объяснит, зачем снял фильм о Путине

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Москва, 29 июня. Американский кинорежиссер Оливер Стоун примет участие на форуме Synergy Global Forum в российской столице, где расскажет, зачем ему понадобилось делать фильм про президента России Владимира Путина.

Ожидается, что он также расскажет, какие у него остались впечатления от общения с российским лидером.

Отметим, что организатором форума выступит университет «Синергия». Мероприятие состоится 27-28 ноября в «Олимпийском».

По словам исполнительного директора университета Вадима Лобова, принять 70-летнего мэтра — огромная честь.

«Уверены, что выступление Стоуна будет интересным и полезным для нашей аудитории, которая, можно сказать, выросла на его фильмах», — передает слова Лобова Lenta.ru.

Напомним, ранее голливудский режиссер рассказал, что фильм с Путиным вызвал негативную реакцию в западных СМИ.