МЧС предупредило о сильнейшем урагане, надвигающемся на Челябинск

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Челябинск, 29 июня. Сильный ураган надвигается на Челябинск, сообщает региональное управление МЧС РФ. В некоторых районах региона ожидаются грозы, град и шквалистый ветер до 20-25 метров в секунду.

«Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач. Прогнозируется увеличение количества ДТП», — отметили в МЧС.

Спасатели предупредили местных жителей, чтобы они не прятались от урагана возле стен домов, рекламных щитов и деревьев. Особенно опасно находиться рядом с линиями электропередач при сильном ветре, передает Ura.ru.