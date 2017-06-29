Минфин РФ планирует отказаться от трат из Резервного фонда с 2019 года
В Избранное
Москва, 29 июня. Российские власти планируют с 2019 года полностью отказаться от трат из Резервного фонда. Об этом сообщил в четверг министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов.
«В следующем году они будут в два раза меньше, чем в текущем году. Начиная с 2019 года мы полностью отказываемся от использования средств резервных фондов», — подчеркнул политик.
Напомним, ранее бывший глава Минфина РФ Алексей Кудрин поддержал инициативу о слиянии Фонда национального благосостояния и Резервного фонда.