Число запросов об экс‑вокалисте «Иванушек» Яковлеве выросло после его смерти

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Москва, 29 июня. Число запросов в «Яндексе», посвященных бывшему «иванушке» Олегу Яковлеву, резко выросло, сообщили в пресс-службе российской компании.

Сейчас тема про артиста находится в топе трех главных тем сегодняшнего дня.

Отмечается, что большинство запросов было задано в среду, 28 июня. Многие пользователи спрашивали о здоровье Яковлева после его экстренной госпитализиации. В тот момент самыми популярными запросами были: «иванушка в больнице», «диагноз олега яковлева».

Некоторые пользователи делали запросы «жена олега яковлева», «инстаграм олега яковлева», передает «Газета.Ru».

После смерти экс-солиста поп-группы «Иванушки International» количество запросов увеличилось в десятки раз.

Ранее стало известно, где пройдет прощание с бывшим «иванушкой» Яковлевым.