В Москве объявлен оранжевый уровень опасности: возможны пожары

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Москва, 29 июня. Синоптики объявили в Москве оранжевый уровень опасности на 30 июня из-за непогоды, которая может спровоцировать стихийные бедствия, включая пожары. В столице ожидаются сильный ветер, гроза, ливни и потепление до 28 градусов.

Как передает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Гидрометцентр РФ, оранжевый уровень опасности — четвертый из пяти возможных. В пятницу, 30 июня, в столице и Московской области прогнозируются гроза с градом, дожди и потепление до 28 градусов. Кроме того, отдельные порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду.

Специалисты предупреждают, что 30 июня возможны стихийные бедствия. В случае непогоды водителям советуют парковать автомобили вдали от деревьев, а пешеходам — избегать шатких конструкций.