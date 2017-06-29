Пушков назвал «почти стопроцентной» ликвидацию главаря ИГ

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Москва, 29 июня. Сенатор Алексей Пушков заявил, что вероятность ликвидации главаря запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, почти стопроцентная.

В Минобороны РФ сообщили ранее, что главарь ИГ мог быть уничтожен 28 мая в результате удара ВКС РФ в предместьях Ракки. «По данным российской стороны, вероятность того, что аль-Багдади не пережил удара российских ВКС, почти стопроцентная», — сказал сенатор Алексей Пушков.

По словам парламентария, из разных источников поступает информация о борьбе среди террористов ИГИЛ* за право стать преемником аль-Багдади, пишет РИА Новости. Пушков считает, что эти сведения подтверждают факт ликвидации главаря террористов. В противном случае он дал бы знать своим сторонникам, что жив, чтобы приободрить тех, кто остался в фактически павшем Мосуле и ослабевающей Ракке.

* Организация запрещена на территории РФ.