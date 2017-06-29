Песков заверил, что вьетнамская делегация не виновата в пробках в Москве

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Москва, 29 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что официальный приезд вьетнамской делегации в Москву не усложнит дорожно-транспортную ситуацию в столице.

При этом представитель Кремля не стал отрицать, что визиты зарубежных гостей порой создают определенные затруднения движения. «С другой стороны это не может иметь решающего значения, в целом московское движение, вы знаете, достаточно напряженное», — подчеркнул он.

Так пресс-секретарь главы государства прокомментировал сообщения о том, что в среду и четверг в Москве наблюдаются большие заторы. Многие стали винить в этом визит делегации Вьетнама.

