Тартус: к берегам Сирии идет новый спасательный буксир из Севастополя

В Избранное

Тартус, 29 июня. Новый спасательный буксир Черноморского флота отправился к пункту материально-технического обслуживания ВМФ РФ.

По сообщению пресс-службы Черноморского флота буксир «СБ-739» прошел черноморские проливы и вошел в состав постоянной оперативной группировки ВМФ РФ в Средиземном море. Экипаж вспомогательного судна выполняет задачи по обеспечению боевых кораблей в дальней морской зоне.

Спасательный буксир был построен «Астраханским судоремонтным заводом», филиалом центра «Звездочка». На воду буксир был спущен в августе 2016 года и уже в 2017 году вошел в состав Черноморского флота. Судно способно самостоятельно буксировать надводные корабли и суда, а также проводить спасательные работы.