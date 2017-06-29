Nokia заявила о выходе нового кнопочного телефона

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Эспоо (Финляндия), 29 июня. Финская компания Nokia заявила о возвращении на рынок кнопочного телефона Nokia 3310.

В Сети появились первые снимки нового мобильника, который должен возобновить интерес к кнопочным устройствам после бума смартфонов. Изображение слил Китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования. Впрочем, никакой информации о технических характеристиках телефона пока нет.

По предварительной информации, речь идет о бюджетном варианте. На снимках видно, что у телефона нет светодиодной вспышке и, скорее всего, не будет поддержки 3G.