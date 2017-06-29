Годовалый малыш погиб, выпав из окна 9-го этажа в Челябинске

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Челябинск, 29 июня. Трагический инцидент произошел в Челябинск: из окна квартиры на девятом этаже выпал двухлетний ребенок. От полученных травм он скончался.

Как стало известно ФАН, ЧП случилось днем в четверг в Курчатовском районе города. Ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на девятом этаже, и упал на козырек подъезда. Малыш получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда сотрудников скорой помощи.

По предварительной версии, в какой-то момент ребенок остался без внимания взрослых, при этом в помещении было открыто окно, из которого он выпал.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. В частности, проверяются условия жизни ребенка и характеристики родителей.

Ранее агентство Ura.ru сообщало, что в Тюмени из окна девятого этажа жилого дома №4 по улице Ватутина в Заречном микрорайоне выпал мужчина. Ль полученных травм он скончался.





