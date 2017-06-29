ДНР обвинила «Правый сектор» в гибели мирного жителя Старомихайловки

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Донецк, 29 июня. Обстрел Донецка, а также подконтрольной Киеву территории Донбасса — населенного пункта Красногоровка велся с позиций запрещенной в России организации «Правый сектор»*, заявил замкомандующего ДНР Эдуард Басурин.

Накануне бойцы экстремистской организации «Правый сектор» и 72 бригады обстреляли населенные пункты Донбасса — Красногоровку и Старомихайловку, тем самым нарушив «хлебное перемирие». По словам представителя оборонного ведомства ДНР Эдуарда Басурина, целью экстремистов было спровоцировать ВСУ и ополченцев республики на взиманые обстрелы. В результате инцидента в Старомихайловке убит мирный житель, пострадали жилые строения, в Краснгоровке повреждения получила гружданская инфраструктура.

* Организация запрещена на территории РФ.