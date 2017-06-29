Сирия: лидеры ИГ полностью сменили командование в Дейр эз-Зоре
Дейр эз-Зор, 29 июня. Руководство «Исламского государства»* решило ускорить победу в Дейр эз-Зоре путем радикальных внутренних перестановок.
Медиа-крыло «Сирийских демократических сил сообщает», что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) предприняли радикальную перестановку в командном составе бандформирования в осажденном Дейр эз-Зоре. По данным курдских источников СДС в провинции назначен новый командующий сил «Халифата», главный казначей города и глава службы безопасности «Исламского государства».
Отмечается, что перестановки сделаны из-за ряда неудачных попыток боевиков выбить сирийскую армию из Дейр эз-Зора.
* Организация запрещена на территории РФ.