Сирия: американский самолет-разведчик приблизился к российской базе в Тартусе

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Дамаск, 29 июня. Американский военный самолет совершил очередной разведывательный полет вблизи побережья Сирии и военно-морской базы России в порту Тартус.

Как следует из данных на западных ресурсах, отслеживающих передвижения военной авиации, самолет RC-135U ВВС США с бортовым номером 64-14847 и позывным TERSE47 приближался на расстояние около 50 км к российской военно-морской базе в сирийском порту.

Уточняется, что военное судно поднялось в воздух с авиабазы «Суда-бей» на греческом острове Крит и долгое время курсировало вдоль побережья Сирии, находясь в воздушном пространстве над международными водами восточного Средиземноморья.

Кроме того, вблизи Сирии был замечен разведывательного самолета ВВС Норвегии Dassault Falcon 20 C/ECM. Однако он совершал полет на большем отдалении от берегов Сирии, чем американский RC-135U.