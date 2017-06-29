В России отзывают более 3 тысяч автомобилей Mercedes-Benz

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Москва, 29 июня. Дилер Mercedes-Benz в России отзывает больше 3,4 тыс. автомобилей. По данным Росстандарта, причиной стал дефект рулевого механизма.

Так, отзыву подлежат внедорожники G-класса, проданные, начиная с 2012 г., а также автомобили С-класса, реализованные в период с 2013 г. по 2014 г.

Как отмечается в сообщении, дефект, при котором возможен недостаточный момент затяжки болтового соединения соединительной муфты рулевого вала, может вызывать больший износ зубцов карданного шарнира при повышенной нагрузке.

Указанные автомобили бесплатно проверят и при необходимости бесплатно отремонтируют.

Напомним, ранее сообщалось, что официальный представитель автомобильной компании Nissan в России ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» отзывает 17 778 моделей Datsun