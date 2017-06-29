Сирия сегодня: террористы ударили по электростанции в Хаме, МИД РФ осудил угрозы США Дамаску

В Избранное

Сирия, 29 июня. Угрозы Вашингтона ответить на якобы планируемую Дамаском химатаку, не добавляют уважения к политике США. Неизвестные террористы обстреляли электростанцию в сирийском городе Хама. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Выключили свет

Неизвестная группировка террористов произвела обстрел электростанции в городе Хама, сообщил сирийский министр электроэнергетики Мухаммад Зухэйр Харбутли. Чиновник сообщает, что нападению подверглась электростанция «Мурхада», которая питает город Хама и всю провинцию.

«Террористические группировки к северу от деревни Аль-Латамина в провинции Хама пустили несколько ракет по электростанции Мухрада, что привело к выводу из строя четырех энергоблоков», — подчеркнул сирийский министр.

В настоящее время ремонтные бригады в Аль-Латамине не могут приступить к восстановительным работам на стратегическом объекте, поскольку ракетный обстрел со стороны боевиков продолжается. Террористы активно используют самодельную реактивную артиллерию. Напомним, суммарная мощность электростанции «Мурхада» достигает 500 МВт, и в настоящее время ее работа практически парализована, что лишает мирное население основного источника света.

Заявление МИД РФ

Звучащие из Белого дома угрозы дать ответ на якобы готовящуюся в Дамаске атаку с использованием боевых отравляющих веществ не добавляют уважения к той политике, которую проводят Соединенные Штаты Америки в отношении сирийских властей, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.



Дипломат отмечает, что в Кремле пристально наблюдают за «нескончаемой чередой» последовательных действий США по одним и тем же шаблонам: когда «возникает сюжет, который разогревается и раскручивается до такой степени, когда американские ответственные лица просто не могут не принимать далеко идущих решений». При этом доказательства того, что Дамаск приступил к подготовительным работам по применению химического оружия, американская сторона предоставлять отказалась.

«Угрозы слышатся далеко идущие и довольно резкие по формулировкам. Это не добавляет уважения к той политике, которую проводят США применительно к Сирии», — заявил сотрудник министерства.

Напомним, в минувший понедельник Белый дом заявил, что президент Сирии Башар Асад якобы готовит новую химическую атаку. Представители США пригрозили, что в случае осуществления атаки цена для сирийского руководства будет чрезвычайно высокой. В свою очередь официальный Дамаск отверг выдвинутые обвинения.

Стоит также отметить, американский телеканал CNN со ссылкой на несколько неназванных источников сообщил, что армия Соединенных Штатов Америки разместила военные корабли и ударные самолеты на атакующих позициях для возможного нападения на авиабазу «Эш-Шайрат» в Сирии. Однако пока Пентагон не решается атаковать.

Израиль поддерживает боевиков

Сирийские власти возложили на официальный Иерусалим ответственность за проведение масштабного авиаудара на Голанских высотах. В военном ведомстве Сирийской арабской республики расценили нападение как поддержку Израилем радикальных террористов.

«На Израиль ложится вся ответственность за эти опасные действия, под каким бы предлогом они не совершались», — значится в сообщении Минобороны Сирии.

При этом отмечается, что атака со стороны израильских ВВС была осуществлена сразу же после того, как правительственная армия Сирии успешно отбилась от атаки боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ – прим.ред.) на город Эль-Баас. Напомним, 25 июня армия Израиля подвергла обстрелу Сирию после того, как с территории САР был выпущен снаряд по зоне, контролируемой Израилем на Голанских высотах.