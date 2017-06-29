Три человека погибли в страшном ДТП на трассе в Татарстане

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Казань, 29 июня. На трассе «Набережные Челны — Альметьевск» в Татарстане столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли три человека. Еще двух участников аварии госпитализировали.

По данным республиканского Минздрава, смертельное ДТП случилось в среду на 51-м км автодороги в Заинском районе. В результате лобового столкновения двух машин смертельные травмы получили три человека. Уточняется, что состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

Добавим, ранее на трассе Курган — Тюмень столкнулись легковушка Audi А6 и фура Renault Premium. Как передает URA.RU, видео жуткой аварии уже появилось в Сети.