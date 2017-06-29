Синоптики предупредили москвичей о сильной грозе с градом

В Избранное

Москва, 29 июня. Сильный дождь с грозой и вероятный град обещают синоптики москвичам 30 июня, об этом сообщили в региональном ГУ МЧС .

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Москве завтра, 30 июня. По данным метеорологов, будет дождь, в отдельных районах столицы возможна гроза и град. Порывы ветра могут достигнуть скорости 20 метров в сенкунду.

В спасательном ведомстве предупредили, что гроза может повредить ЛЭП, привести к падению деревьей и повреждениям транспортных средств. В МЧС призвали воздержаться от продолжительных прогулок и постараться запастись зонтами, плащами и резиновыми сапогами.