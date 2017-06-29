Адекватный ответ: почему Россия должна продлить контрсанкции против ЕС

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Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил президенту Владимиру Путину продлить контрсанкции против ЕС еще на год — до 31 декабря 2018 года. После того, как в Европейском союзе продлили антироссийские санкции, Медведев считает такой ответ полностью оправданным и адекватным. Россия, отметил он на сегодняшнем заседании правительства, должна пойти на этот шаг, чтобы защитить свои национальные интересы и поддержать аграрный сектор.

Уже сейчас российские производители сельскохозяйственной продукции хотят знать, будут ли контрсанкции продлены.

«Аграрии неоднократно просили нас о продлении таких мер (контрсанкций — прим. ФАН) и о том, чтобы обозначить перспективу, как они будут действовать в ближайшее время. Мы сделаем это, и я уверен, что они смогут воспользоваться этими благоприятными возможностями в полном объеме», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Санкции и аграрный сектор

Политолог Юрий Почта полагает, что на данном этапе у России уже нет иного выбора, кроме как отвечать на продление санкций Евросоюза аналогичными мерами.

«Конечно, наши антисанкции изначально были не столько средством подъема отечественного сельского хозяйства, сколько вынужденной мерой. Контрсанкции — это единственная достойная и разумная мера для страны, которая уважает себя и которую пытаются удушить экономически», — отмечает эксперт.

Контрсанкции против Евросоюза необходимо было ввести ради сохранения международного престижа России, поясняет Юрий Почта. С другой стороны, последние несколько лет наглядно продемонстрировали также и экономическую целесообразность контрсанкционных мер.

«Последние десятилетия импорт сельхозпродукции из-за рубежа подавлял развитие нашей собственной аграрной промышленности. После ввода антисанкций российские производители целого ряда товаров смогли вздохнуть с облегчением. Сейчас, когда вопрос продления антисанкций еще не до конца определен, их беспокойство достаточно легко объяснить. Если антисанкции будут прекращены через пару месяцев, то это быстро нивелирует все, достигнутое нашими аграриями», — продолжает Почта.

Рискованное земледелие

Простая правда жизни заключается в том, что для поднятия бизнеса российские сельхозпроизводители набрали множество кредитов. Пока с продлением антисанкций нет определенности, они волнуются о том, смогут ли они их погасить. В случае отмены контрсанкций на российский рынок тут же хлынет масса европейских товаров. Отечественные производители попросту не смогут с ними конкурировать. На бытовом уровне это означает, что купленная в рассрочку аграрная техника так и останется неоплаченной, поля не убранными, а сельскохозяйственные рабочие потеряют источник заработка.

«На большей части своей территории Россия — это страна рискованного земледелия. Чуть ли не треть нашей территории — это вообще вечная мерзлота. Потому государственная поддержка, государственное дотирование, протекционистские торговые меры — все это очень важно для наших аграриев. В этом смысле глава правительства высказал вполне резонные соображения, напомнив об их беспокойстве. Я думаю, что президент к нему прислушается. Россия должна защищать свою экономику», — резюмирует Юрий Почта.

Санкционная война

Дмитрий Медведев также считает, что «режим взаимных экономических ограничений не имеет перспектив». К несчастью, считает Юрий Почта, высказывания первых лиц западных государств показывают, что там его мнение не разделяют.

«В 2016 году тогдашний президент США Барак Обама заявил, что российская экономика разорвана в клочья. Разумеется, эти слова не соответствуют действительности. Тем не менее в словах Обамы можно было прочитать определенную нотку торжества. Сейчас нет никаких причин полагать, что отношение к нам на Западе хоть сколько-нибудь переменилось», — заявляет политолог.

Когда наши так называемые партнеры стремятся всеми силами разрушить экономику России, это вызывает лишь сожаления.