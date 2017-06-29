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Адекватный ответ: почему Россия должна продлить контрсанкции против ЕС
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    Адекватный ответ: почему Россия должна продлить контрсанкции против ЕС

    16:35  29 Июня 2017
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    Страна рискованного земледелия: почему Россия должна ответить ЕС контрсанкциями

    Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил президенту Владимиру Путину продлить контрсанкции против ЕС еще на год — до 31 декабря 2018 года. После того, как в Европейском союзе продлили антироссийские санкции, Медведев считает такой ответ полностью оправданным и адекватным. Россия, отметил он на сегодняшнем заседании правительства, должна пойти на этот шаг, чтобы защитить свои национальные интересы и поддержать аграрный сектор.

    Уже сейчас российские производители сельскохозяйственной продукции хотят знать, будут ли контрсанкции продлены.

    Уже сейчас российские производители сельскохозяйственной продукции хотят знать, будут ли антисанкции продлены

    «Аграрии неоднократно просили нас о продлении таких мер (контрсанкций — прим. ФАН) и о том, чтобы обозначить перспективу, как они будут действовать в ближайшее время. Мы сделаем это, и я уверен, что они смогут воспользоваться этими благоприятными возможностями в полном объеме», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

    Санкции и аграрный сектор

    Политолог Юрий Почта полагает, что на данном этапе у России уже нет иного выбора, кроме как отвечать на продление санкций Евросоюза аналогичными мерами.

    «Конечно, наши антисанкции изначально были не столько средством подъема отечественного сельского хозяйства, сколько вынужденной мерой. Контрсанкции — это единственная достойная и разумная мера для страны, которая уважает себя и которую пытаются удушить экономически», — отмечает эксперт.

    Контрсанкции против Евросоюза необходимо было ввести ради сохранения международного престижа России, поясняет Юрий Почта. С другой стороны, последние несколько лет наглядно продемонстрировали также и экономическую целесообразность контрсанкционных мер.

    Антисанкции против Евросоюза нужно было ввести ради сохранения международного престижа России

    «Последние десятилетия импорт сельхозпродукции из-за рубежа подавлял развитие нашей собственной аграрной промышленности. После ввода антисанкций российские производители целого ряда товаров смогли вздохнуть с облегчением. Сейчас, когда вопрос продления антисанкций еще не до конца определен, их беспокойство достаточно легко объяснить. Если антисанкции будут прекращены через пару месяцев, то это быстро нивелирует все, достигнутое нашими аграриями», — продолжает Почта.

    Рискованное земледелие

    Простая правда жизни заключается в том, что для поднятия бизнеса российские сельхозпроизводители набрали множество кредитов. Пока с продлением антисанкций нет определенности, они волнуются о том, смогут ли они их погасить. В случае отмены контрсанкций на российский рынок тут же хлынет масса европейских товаров. Отечественные производители попросту не смогут с ними конкурировать. На бытовом уровне это означает, что купленная в рассрочку аграрная техника так и останется неоплаченной, поля не убранными, а сельскохозяйственные рабочие потеряют источник заработка.

    Рискованное земледелие

    «На большей части своей территории Россия — это страна рискованного земледелия. Чуть ли не треть нашей территории — это вообще вечная мерзлота. Потому государственная поддержка, государственное дотирование, протекционистские торговые меры — все это очень важно для наших аграриев. В этом смысле глава правительства высказал вполне резонные соображения, напомнив об их беспокойстве. Я думаю, что президент к нему прислушается. Россия должна защищать свою экономику», — резюмирует Юрий Почта.

    Санкционная война

    Дмитрий Медведев также считает, что «режим взаимных экономических ограничений не имеет перспектив». К несчастью, считает Юрий Почта, высказывания первых лиц западных государств показывают, что там его мнение не разделяют.

    Дмитрий Медведев также считает, что «режим взаимных экономических ограничений не имеет перспектив»

    «В 2016 году тогдашний президент США Барак Обама заявил, что российская экономика разорвана в клочья. Разумеется, эти слова не соответствуют действительности. Тем не менее в словах Обамы можно было прочитать определенную нотку торжества. Сейчас нет никаких причин полагать, что отношение к нам на Западе хоть сколько-нибудь переменилось», — заявляет политолог.

    Когда наши так называемые партнеры стремятся всеми силами разрушить экономику России, это вызывает лишь сожаления.

    «Это означает, что нам надо заниматься сельским хозяйством, оборонной промышленностью и быть готовыми к дальнейшим экономическим атакам. От этого никуда не денешься. Впрочем, аграрный сектор Российской Федерации нуждался в государственной поддержке и защитных протекционистских мерах и до начала санкционной войны», — подводит итог политолог.

    Автор: Иван Верихов
    #россия #обама #медведев #ес #почта
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