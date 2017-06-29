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Киев назвал сумму штрафа за недопуск Самойловой на «Евровидение»
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    Киев назвал сумму штрафа за недопуск Самойловой на «Евровидение»

    15:39  29 Июня 2017
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    Киев назвал сумму штрафа за недопуск Самойловой на «Евровидение»

    Киев, 29 июня. Украинская сторона планирует обжаловать решение Европейского вещательного союза (EBU), который оштрафовал Киев на 200 тысяч евро за недопуск россиянки Юлии Самойловой на конкурс «Евровидение-2017». Об этом заявил в четверг глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

    «Сумма штрафа может составить до 200 тысяч евро, его будет обязана выплатить Национальная общественная телерадиокомпания», — подчеркнул он.

    Киев назвал сумму штрафа за недопуск Самойловой на «Евровидение»

    Напомним, ранее стало известно о том, что в Швейцарии были арестованы 15 миллионов евро финансовых гарантий Украины по конкурсу «Евровидение».

    Автор: Алексей Громов
    #украина #евровидение
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