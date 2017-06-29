Киев назвал сумму штрафа за недопуск Самойловой на «Евровидение»

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Киев, 29 июня. Украинская сторона планирует обжаловать решение Европейского вещательного союза (EBU), который оштрафовал Киев на 200 тысяч евро за недопуск россиянки Юлии Самойловой на конкурс «Евровидение-2017». Об этом заявил в четверг глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

«Сумма штрафа может составить до 200 тысяч евро, его будет обязана выплатить Национальная общественная телерадиокомпания», — подчеркнул он.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Швейцарии были арестованы 15 миллионов евро финансовых гарантий Украины по конкурсу «Евровидение».