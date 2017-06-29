Песков рассказал о предстоящей встрече Путина и Киссинджера в Москве

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Москва, 29 июня. Президент России Владимир Путин сегодня вечером проведет встречу с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером, который приехал в столицу для участия в «Примаковских чтениях». Об этом в четверг сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, на четверг у Путина запланирован ряд встреч и контактов. Президент встретится сегодня с главой дипломатического ведомства Германии Зигмаром Габриэлем, а вечером — с Киссинджером.

«Он (Киссинджер — Прим.ред.) находится в Москве по случаю его участия в «Примаковских чтениях», которые начались сегодня», — отметил пресс-секретарь.

Ранее глава российского государства заявил, что свободное общение научных специалистов, которое происходит вне политических арен, помогает справляться с трудностями и разногласиями, которые возникают между разными странами.

Напомним, в минувшем году Киссинджер был избран членом Российской академии наук (РАН).