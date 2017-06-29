ДНР: пригород Донецка попал под минометный обстрел ВСУ

В Избранное

Донецк, 29 июня. Село Спартак в северном пригороде столицы Донецкой народной республики попало под обстрел со стороны украинских военных. По информации оперативного командования ДНР, ВСУ открыли огонь в 13.40.

Согласно приведенным данным, украинская армия задействовала минометы калибра 122 мм.

В настоящее время уточняется более подробная информация о последствиях нападения.

Напомним, ранее сообщалось, что киевские силовики минувшим вечером около трех часов обстреливали населенный пункт Александровка на западе Донецка, повреждены жилые строения