Песков прокомментировал доклад Пентагона о вмешательстве США в дела России

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Москва, 29 июня. Попытка анализа Пентагоном того, что Москва обеспокоена возможным влиянием США на смену режима в РФ, небезосновательна. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал связанный с Россией доклад Пентагона. Там утверждалось, что Москва уверена в намерении США добиться смены действующего режима в РФ. В первую очередь Песков напомнил, что попытки вмешательства во внутренние дела нашей страны неоднократно случались на протяжении нескольких лет.

«В этой связи, скажем так, вот эта попытка анализа, которая сделана в упомянутом вами докладе, безусловно, имеет под собой основания», — сказал он.

Ранее Песков сообщил, что Россия ответит взаимностью на расширение санкций со стороны США.