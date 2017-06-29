Песков прокомментировал информацию о задержании россиянина в Донбассе

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Москва, 29 июня. Москва намерена оказать арестованному на Украине Виктору Агееву и предпримет все необходимые меры защиты, на которые могут рассчитывать все граждане. С таким заявлением выступил сегодня глава пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что не располагает сведениями о том, что какой-либо российский гражданин попал в плен в Донбассе.

«Не знаю, — ответил Песков на вопросы о том, что известна ли ему дополнительная информация о якобы имевшем место задержании в Донбассе украинскими войсками российского военного, — но могу предположить, что, безусловно, как и в отношении всех граждан РФ, будут приниматься меры по защите законных прав».

Напомним, ранее в Минобороны назвали «выдумкой украинских пропагандистов» сведения о том, что захваченный на Украине Агеев является российским контрактником, а информацию о том, что он, якобы, проходил службу по контракту называли «дилетантской работой».