CNN: США стянули боевые корабли и самолеты к авиабазе «Шайрат» в Сирии

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Вашингтон, 29 июня. США разместили боевые корабли и самолеты на позициях, позволяющих быстро осуществить удар по авиабазе «Шайрат» в Сирии. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

По данным телеканала, США ведут наблюдение за авиабазой «Шайрат» в Сирии, так как в Вашингтоне уверены, что именно эта база будет задействована в очередной химатаке. В свою очередь Пентагон заявил, что на базе сирийских ВВС «Шайрат» была зафиксирована активность свидетельствующая о подготовке использования химического оружия.

Позднее пресс-секретарь президента США Шон Спайсер заявил, что сирийская армия якобы готовит новую химическую атаку. Он подчеркнул, что в случае ее осуществления «власти Сирии заплатят высокую цену».