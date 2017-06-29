Сирия и Армения объявили о возобновлении рейсов Дамаск — Ереван

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Ереван, 29 июня. Вчера в главном аэропорту Армении «Звартноц» состоялась официальная церемония открытия авиасообщения между Арменией и Сирией. Рейс Дамаск — Ереван — Дамаск вновь действует после перерыва, продолжавшегося несколько лет.

Армянские официальные службы предоставили право на осуществление полетов Дамаск — Ереван — Дамаск частной сирийской авиакомпании Cham Wings. На церемонии в аэропорту «Звартноц» присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Армении в Сирии Аршак Поладян, временный поверенный в делах Сирии в Армении Иссам Найал.

Как сообщает сайт авиакомпании, перелет из Дамаска в Ереван займет около трех с половиной часов. В качестве воздушного судна Cham Air использует Airbus A320.